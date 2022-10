Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz - 2. Nachtragsmeldung

Ludwigshafen (ots)

Zweite Nachtragsmeldung zu: https://s.rlp.de/QBYvr

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Messerangriff in Ludwigshafen-Oggersheim aufgenommen. Zur Tataufklärung hoffen wir auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Hierfür wurde ein Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621-963 2625 eingerichtet.

Videos und Fotos können sie weiterhin über unser Hinweisportal unter https://rlp.hinweisportal.dean uns senden.

Morgen, 19.10.2022 in der Zeit von 10:00 - 13:00 betreiben wir erneut eine Zeugenanlaufstelle am Gemeindezentrum Oggersheim II in der Comeniusstraße 16. Betroffene sowie besorgte Mitbürgerinnen und Mitbürger können sich auch dorthin wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell