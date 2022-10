POL-PPRP: Polizeieinsatz - Erstmeldung

Ludwigshafen (ots) - Ein stark alkoholisierter 47-Jähriger schrie am Montag (17.10.2022) kurz nach 18:30 Uhr am Rheinufer ohne Grund wahllos Passanten an. Die eingesetzten Polizeikräfte erteilten dem Mann nach der Feststellung seiner Personalien einen Platzverweis, dem er aber trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachkam. Er fing an, mit seinen Händen vor den Polizeikräften herumzufuchteln, so dass er gefesselt werden ...

mehr