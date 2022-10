POL-PPRP: Polizeieinsatz - 1. Nachtragsmeldung

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (17.10.2022) kam es gegen 18:30 Uhr bei Betreten eines Supermarktes in der Saarlandstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll aus einer Gruppe heraus ein 12-Jähriger einem 15-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen laufen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle ...

