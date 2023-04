Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zigarettenautomat gesprengt und Fahrzeuge beschädigt, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Zigarettenautomat und Fahrzeuge durch Explosionen beschädigt (Zeugenaufruf)

Ein Zigarettenautomat sowie zwei Kraftfahrzeuge sind am Samstagabend bei Explosionen in Reutlingen und Pfullingen beschädigt worden. Die bislang unbekannte Täterschaft sprengte zunächst gegen 22.00 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Karl-Kuppinger-Straße in Pfullingen. Der Automat wurde durch das Zünden eines böllerähnlichen Sprengkörpers zumindest teilweise demoliert. Gegen 22.30 Uhr zündete möglicherweise dieselbe Täterschaft zwei weitere Sprengkörper an Kraftfahrzeugen in der Aaraustraße sowie in der Schafstallstraße in Reutlingen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.500 Euro. Zeugen, welche Angaben zu den Explosionen oder zu den Verursachern machen können, werden gebeten, sich unter 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden.

Münsingen (RT): Unfall mit mehreren Leichtverletzten (Zeugenaufruf)

Gleich mehrere leicht verletzte Personen und zwei Fahrzeuge mit Totalschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 465 bei Münsingen. Der 27-jährige Lenker eines BMW 1er geriet am Samstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr, aus noch zu ermittelnden Gründen mit einem Teil seines Fahrzeugs auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi. Beide Fahrzeuge waren mit je zwei Insassen besetzt. Der 27-jährige Fahrer des Audis und seine 23-jährige Beifahrerin, sowie der Fahrer des BMW kamen zur weiteren Untersuchung mit leichten Verletzungen in unterschiedliche Kliniken. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Fahrzeuge kamen neben der Fahrbahn zum Stehen und mussten durch entsprechende Hilfeleister geborgen werden. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07381/93640 zu melden.

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Schwer verletzt nach Kollision mit Baum

Mit schweren Verletzungen ist ein 46 Jahre alter Fahrzeuglenker nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik verbracht worden. Der 46-Jährige befuhr am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.30 Uhr, die Osttangente in Fahrtrichtung Hofwiesenstraße. Aus bislang unbekannter Ursache kam er hierbei alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte letztlich mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum. An dem nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Das Fahrzeug musste von einem Hilfeleister abgeschleppt werden. Am betreffenden Baum entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

