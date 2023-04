Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Verkehrsunfall

Ammerbuch (TÜ): Bäume in Brand gesetzt (Zeugenaufruf)

Auf einem Wiesengrundstück in Verlängerung des Alemannenwegs in Entringen sind im Laufe des Sonntags zwei Bäume offenkundig mutwillig angezündet worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand entdeckte eine Zeugin am Sonntagabend, gegen 17.30 Uhr, zwei rauchende, teils morsche Bäume und löschte diese eigenständig ab. Die Polizei war nicht informiert worden. Am Montagvormittag, gegen 8.45 Uhr, meldete eine weitere Zeugin dann bei der Polizei einen rauchenden Baum an derselben Örtlichkeit. Wie sich in der Folge herausstellte, hatte einer der am Vorabend abgelöschten Bäume erneut zu rauchen begonnen. Zeugen, die am Sonntag im Bereich des Alemannenwegs verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07073/91590-0 beim Polizeiposten Ammerbuch zu melden. (mr)

Haigerloch (ZAK): Unfall im Einmündungsbereich

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat der Fahrer eines Sattelzugs bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag an der Einmündung B463/L360 erlitten. Der 74 Jahre alte Lenker eines VW Tiguan war gegen neun Uhr auf der Landesstraße in Richtung der Bundesstraße unterwegs und wollte an der dortigen Einmündung nach links in Richtung Balingen abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von Stetten in Richtung Empfingen fahrenden Sattelzug eines 46-Jährigen. Dieser wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Auch der nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte 74-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 24.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich bis etwa 12.20 Uhr voll gesperrt und der Verkehr auf der Bundesstraße einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Dies führte teilweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (rn)

