Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Pkw beschädigt

Homberg (ots)

Fritzlar

Sachbeschädigung an Pkw Tatzeit: 19.11.2022, 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro verursachten unbekannte Täter an einem geparkten Pkw in der Straße Am Güterbahnhof. Die Täter begaben sich zu dem geparkten schwarzen BMW und beschädigten das Dach und die Tür hinten links. Sie verursachten Beulen und Kratzer an dem Fahrzeug. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

