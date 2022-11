POL-HR: Autodiebstahl - Unbekannte entwenden Audi Q7

Homberg (ots) - Frielendorf Versuchter Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 05.11.2022, 12:00 Uhr bis 19.11.2022, 10:00 Uhr In den vergangenen Tagen brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Spiesskappeler Straße ein und verursachten geringen Sachschaden. Die Täter brachen eine Kellertür auf und gelangten hierdurch in das Wohnhaus, wo sie an eine zweite verschlossene Tür kamen. Sie versuchten diese ebenfalls ...

