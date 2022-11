POL-HR: Autodiebstahl - Unbekannte entwenden Audi Q5

Homberg (ots) - Bad Zwesten Versuchter Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 18.11.2022, 16:49 Uhr bis 20.11.2022, 16:30 Uhr In ein Wohnhaus "Am Sportfeld" brachen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende ein. Die Täter öffneten mit körperlicher Gewalt die Eingangstür und begaben sich in das Wohnhaus. Dort durchsuchten sie mehrere abgestellte Kartons nach Wertsachen. Ob etwas gestohlen wurde, steht zurzeit nicht fest. Die ...

