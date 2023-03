Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Raub auf Juwelier - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0265

Nach einem versuchten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft am Freitagmittag (10.März) sucht die Polizei nun Zeugen.

Den ersten Ermittlungen zufolge hatten zwei Unbekannte gegen 12.12 Uhr das Geschäft an der Akazienstraße in Dortmund aufgesucht. Nachdem eine Mitarbeiterin die beiden Männer in das Geschäft ließ, schubste einer der beiden die Frau zu Boden. Dabei hielt er einen kleinen schwarzen Gegenstand in der Hand.

Als der 68-jährige Geschäftsinhaber dies bemerkte, drängte er das Duo aus dem Geschäft. Bei der Rangelei sprühte einer der Tatverdächtigen mit Pfefferspray und verletzte den 68-jährigen Dortmunder sowie die 55-jährige Mitarbeiterin aus Essen leicht. Anschließend flüchtete das Duo zu fuß.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die beiden leicht Verletzten vor Ort.

Die beiden werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, ca. 175-180cm groß, ca. 25 Jahre alt, schlanke sportliche Figur, dunkel gekleidet und maskiert.

Täter 2: männlich, ca. 175-180cm groß und ca. 25 Jahre alt.

Nach dem versuchten Raub sollen die beiden Täter mit einem grauen Kleinwagen (vermutlich Skoda mit der Städtekennung UN) geflüchtet sein.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache Dortmund unter Tel. 0231/132-7441 zu melden.

