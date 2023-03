Polizei Dortmund

POL-DO: Alleinunfall in Dortmund-Berghofen - offenbar Alkohol im Spiel

Dortmund (ots)

In Dortmund-Berghofen ist es am Samstagabend (11. März) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Offenbar war dabei Alkohol im Spiel.

Gegen 22.35 Uhr befuhr ein 27-jähriger Dortmunder mit seinem Seat den Apolloweg in Richtung des Ortsteilzentrums. In der Linkskurve auf die Ostkirchstraße verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kollidierte mit einem Bauzaun sowie einer Straßenlaterne. Anschließend blieb es auf den Rädern in einem angrenzenden Grünstreifen stehen. Der Fahrer konnte den Wagen selbständig verlassen.

Vor Ort ergaben sich für die Beamten Hinweisen auf einen Alkoholkonsum des Mannes - die ein positiver Atemalkoholtest bekräftigte. Ein Rettungswagen brachte den 27-Jährigen zur Behandlung seiner leichten Verletzung in ein Krankenhaus, wo ihm auch Blutproben entnommen wurden.

