Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann zeigt Zivilcourage

Mainz (ots)

Am 17. November 2022 gegen 22:30 Uhr spricht ein 36-jähriger Mann eine Bundespolizeistreife am Eingang des Hauptbahnhofes in Mainz an. Hier schildert er den Polizisten, dass ein Mann kurz zuvor im Bahnhof eine Frau geschlagen habe, der Zeuge zeigte Zivilcourage und mischte sich ein und forderte den Schläger auf, sein Tun zu unterlassen. Daraufhin wandte dieser sich gegen den Zeugen und drohte diesem ebenfalls verbal Gewalt an.

Letztendlich verließen die Frau und der Mann gemeinsam den Bahnhof Richtung Vorplatz, weshalb diese nicht mehr durch die Polizei angetroffen wurden. Weiterhin wies der Zeuge die Beamten auf eine weitere Frau hin, welche den Vorfall ebenfalls beobachtet hatte.

Nur kurze Zeit später wurde der Zeuge im Revier der Bundespolizei erneut vorstellig und teilte mit, dass die zuvor geschlagene Frau am Gleis 1 sitzen würde. Eine anschließende Befragung der 22-jährigen Frau ergab, dass es sich um ihren 22-jährigen Lebensgefährten gehandelt habe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wollte die Frau nach Hause fahren.

Erneut erschien der Zeuge einige Zeit später bei der Bundespolizei und teilte mit, der Mann sei wiederaufgetaucht und bedrohe die Frau nun, welche nach wie vor auf ihren Zug wartete.

Durch die Streifenbeamten konnte er im Bahnhof festgestellt werden und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Dies konnte durch die Polizeibeamten verhindert werden. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde dem Mann ein zugriffsbereites Cutter Messer abgenommen und aufgrund seiner Gegenwehr der Einsatz des Tasers angedroht. Die Maßnahmen wurden aufgezeichnet.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille.

Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der Mann am 18. November 2022 um ca. 1.00 Uhr seinen Weg fortsetzen. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung gefertigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell