Ulm (ots) - In der Zeit zwischen Montag 16 Uhr und Samstag 15 Uhr, brachen Unbekannte die Tür der Hütte in Nasgenstadt in der Straße "Neue Steige" auf. So gelangten sie in das Innere. Sie stahlen Geräte im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei aus Ehingen (07391/5880) hat Spuren gesichert und die ...

