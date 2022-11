Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Hütte in Garten aufgebrochen

In der vergangenen Woche brachen Unbekannte eine Hütte bei Ehingen auf.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Montag 16 Uhr und Samstag 15 Uhr, brachen Unbekannte die Tür der Hütte in Nasgenstadt in der Straße "Neue Steige" auf. So gelangten sie in das Innere. Sie stahlen Geräte im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei aus Ehingen (07391/5880) hat Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei empfiehlt, auch Gärten vor Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen im Land. Interessenten aus dem Raum Geislingen können unter der Telefon-Nr. 0731/188-1444 Termine vereinbaren. Erste Tipps gibt die Polizei auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.

