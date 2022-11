Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen - Im Baustellenbereich nicht aufgepasst

Eine schwer verletzte Person und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntag bei Oberdischingen.

Kurz vor 9 Uhr fuhr eine 52-Jährige von Donaurieden in Richtung Oberdischingen. In einer Baustelle bemerkte die Fahrerin des VW den geänderten Fahrbahnverlauf wohl nicht. Sie geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Ford eines 29-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall kam der Ford nach rechts in eine Böschung ab. Die Unfallverursacherin erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die total beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 18.000 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

