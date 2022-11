Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Wild kreuzt die Straße

Am Sonntag stieß bei Berkheim ein Reh mit zwei Fahrzeugen zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 22 Uhr fuhren ein Kleinlaster und ein Auto auf der B312 von Ochsenhausen in Richtung Berkheim. Auf Höhe eines Parkplatzes sprang ein Reh zunächst in die linke Seite des Autos. Der nachfolgende42-jährige Fahrer des Kleinlasters erfasste des Wild anschließend mit der Stoßstange. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf und verständigte einen Jagdpächter. Sie schätzt den Schaden am Kleinlaster auf 4.000 Euro. Das Auto blieb unbeschädigt.

Hinweis: Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße. Gerade auch auf Straße, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Autofahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Autofahrer: abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Das Warnblinklicht am Fahrzeug soll eingeschalten werden. Je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen im Auto. Bei Zusammenstößen mit schwerem Wild entstehen meist hohe Schäden von Tausenden Euro an den Fahrzeugen. Ein Beleg, dass hohe Kräfte bei den Unfällen wirken.

