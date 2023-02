Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Trickbetrüger aktiv aber erfolglos

LK Gifhorn (ots)

Fünf Anzeigen wegen versuchten Betrugs nahm die Polizei Gifhorn am gestrigen Mittwoch auf. Die Täter hatten es mit der bekannten Masche "falscher Polizeibeamter" bei Familien in Jembke, Isenbüttel und Gifhorn versucht. Am Telefon gab sich ein Betrüger bzw. eine Betrügerin als Sohn oder Tochter aus und erklärte, einen schweren oder gar tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Anschließend wurde an einen angeblichen Polizisten weitergegeben der eine Kaution forderte.

Eine 75-Jährige durchschaute den Betrugsversuch sofort. So stellte sich der Anrufer als ihr Sohn vor, die Frau hat jedoch nur Töchter. In einem anderen Fall konnte der angebliche Sohn nicht den richtigen Vornamen nennen, sodass auch dieser Betrugsversuch schnell aufflog.

