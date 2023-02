Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen und ein Geschädigter gesucht

Gifhorn / Meinersen (ots)

Die Polizei ermittelt nach zwei Unfällen aus der vergangenen Woche. Am Freitagmittag kam es zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Markts an der Adam-Riese-Straße in Gifhorn zu einem Verkehrsunfall. Beschädigt wurde dabei ein geparkter weißer Volkswagen Golf Variant. Der Verursacher bzw. die Verursacherin hatte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Parkplatz entfernt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Bereits am Dienstagabend der letzten Woche kam es in Meinersen/ Ahnsen zu einem anderen Unfall. Eine 71-Jährige befuhr mit ihrem Volkswagen Tiguan den Fuhrenweg, dabei war die hintere Tür auf der Beifahrerseite geöffnet. Vermutlich im Vorbeifahren an einem geparkten Fahrzeug schlug die Tür gegen dieses und anschließend zu. Bei einer umgehenden Suche konnte die Frau kein beschädigtes Fahrzeug feststellen und die Anwohner verneinten, dass soeben jemand mit einem Pkw losgefahren sei. Da sie in der Dunkelheit auch keinen Schaden an ihrem Fahrzeug erkennen konnte verließ sie nach Hause. Am Mittwoch musste sie bei Tageslicht eine kleine Beschädigung am Tiguan feststellen und informierte umgehend die Polizei Meinersen. Diese sucht nun Zeugen und den Geschädigten bzw. die Geschädigte. Aufgrund der Spurenlage dürfte das beschädigte Fahrzeug in roter Farbe lackiert sein. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05372 9785-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell