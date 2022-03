POL-GI: Fahrräder suchen Besitzer + Nach Unfall Gaffer festgenommen + PKW-Aufbrüche im Stadtgebiet + PKW überschlägt sich + Motorradfahrer schwer verletzt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Fahrräder suchen Besitzer + Nach Unfall Gaffer festgenommen + PKW-Aufbrüche im Stadtgebiet + PKW überschlägt sich + Motorradfahrer schwer verletzt

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 28.03.2022:

Gießen: Fahrräder suchen Besitzer

Die Beamten der Arbeitsgruppe "Fahrraddiebstahl" suchen nach der Sicherstellung von zwei Fahrrädern nach den Besitzern und bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Ein Herrenrad des Herstellers "Activ Alu" wurde möglicherweise Anfang März Marktplatz gestohlen. Bei dem anderen Rad handelt es sich um ein Mountainbike des Herstellers Cube. (In der digitalen Pressemappe finden Sie Bilder von den Rädern). Beamte fanden es Mitte März an der Ecke Hardtalle/Paul-Zipp-Straße. Die beiden Fahrräder lassen sich keiner Straftat zuordnen. Wer kann Angaben zur Herkunft der Bikes machen? Die Herausgabe erfolgt ausschließlich gegen Vorlage eines entsprechenden Eigentumsnachweises. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Getränkemarkt beschmiert

Eine aufmerksame Zeugin konnte am Montag (27.März) gegen 07.30 Uhr beobachten, wie ein junger Mann mit einer Spraydose die Fassade eines Getränkemarktes in der Rodheimer Straße mit grüner Farbe beschmierte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 100 Euro. Laut Angaben der Zeugin trug der Täter eine helle Jeans, einen orangefarbenen Pulli und eine Schirmmütze. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: 0641/7006-3755.

Gießen: Schmuck gestohlen

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag (26.März) gegen 15.00 Uhr und Sonntag (27.März) 03.00 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Thomastraße. Die Täter gelangten über ein Fenster in das Haus und entwendeten Ringe und Tabakwaren im Wert von 1.450 Euro. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0641/7006-6555.

Wettenberg: Fenster hält Stand

Unbekannte Täter versuchten zwischen Mittwoch (23.März) gegen 16.15 Uhr und Sonntag (27.März) 19.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Gewenn" einzudringen. Ein Fenster hielt den Einbruchsversuch stand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Wieseck: Fahrrad gestohlen

Ein unbekannter Täter stahl zwischen Sonntag (27.März) gegen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr ein Fahrrad inklusive eines Fahrradhelmes. Das schwarze CUBE befand sich zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz des Hauses in der Kornblumenstraße. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf 4.200 Euro. Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib des über 4.000 Euro teuren Bikes nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter Tel.: 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Nach Unfall Gaffer festgenommen

Am Samstag (26.März) gegen 17.40 Uhr befuhr eine 48-jährige Radfahrerin den Radweg vom Industriegebiet West in Richtung Heuchelheim. An der Kreuzung L3047/Gottlieb-Daimler-Straße überquerte die Radlerin die Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi einer 39-Jährigen. Die Radlerin kam zu Fall, verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro. Während einer Unfallaufnahme in der Heuchelheimer Straße fiel den Beamten ein 21-jähriger Mann auf. Er schaute mehrfach bzw. länger in den RTW, während die Verletzte dort behandelt wurde. Einer Aufforderung, dies zu unterlassen und die Örtlichkeit zu verlassen, kam er nicht nach. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand und bespuckte die Beamten. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat den Vorfall mit dem 21-jährigen Mann mitbekommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Tasche gestohlen

Unbekannte stahlen am Samstag gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Frankfurter Straße die Tasche einer Seniorin aus Gießen. Die 82-Jährige legte ihre Tasche in den Einkaufswagen. Als sie dann mit dem Wagen auf dem Parkplatz war, nutzten die Diebe einen unbeobachteten Moment und stahlen die Tasche. Beide Tatverdächtigen trugen eine blaue Jeans, weiße Turnschuhe und einen weißen Mundschutz. Einer ist 1,70 Meter groß, etwa 20 Jahre alt, hat dunkle kurze Haare und trug eine dunkelgraue Softshell-Jacke. Der zweite Verdächtige ist etwa 1,80 Meter groß und trug einen hellgrauen Hoodie. Wer hat den Diebstahl beobachtet und kann Angaben zur Identität der Männer machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Handy weg

In einem Modehaus am Kirchenplatz stahlen am Samstag Unbekannte das Mobiltelefon einer Angestellten. Gegen 12.10 Uhr schlugen die Diebe zu und nahmen der Kassiererin das etwa 800 teure Handy weg. Anschließend flüchteten sie aus dem Geschäft. Ein Täter ist zwischen 35 und 40 Jahren alt, zwischen 180 und 190 cm groß und hat kurze braune Haare. Er trug einen hellblauen Pulli, eine Bluejeans und dunkelblaue Sneaker. Der andere Tatverdächtige ist etwa 35 Jahre alt, zwischen 1,80 Meter groß und hat dunkle kurze lockige Haare. Er trug einen knielangen Mantel, einen gelben Hoodie, eine schwarze Hose sowie schwarze Sneaker. Beide Männer hatten eine auffällig bunte Mund-Nase-Bedeckung auf. Zeugen werden gebeten, mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 Kontakt aufzunehmen.

Gießen: PKW-Aufbrüche im Stadtgebiet

Am vergangenen Wochenende kam es im Gießener Stadtgebiet zu mindesten vier PKW-Aufbrüchen. Zwischen 14.00 Uhr am Samstag und 04.00 Uhr am Sonntag machten sie sich an Autos in der Schlachthofstraße, Rodheimer Straße, Uferweg und Pfarrgarten zu schaffen und ließen u. a. einen Impfpass, Bekleidung, Bargeld und zwei Notebooks mitgehen. Wer hat im fraglichen Zeitraum im Zusammenhang mit Autoaufbrüchen im Stadtgebiet entsprechenden Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Laubach: Hyundai entwendet

In der Nacht von Sonntag auf Montag erbeuteten Diebe in der Straße "Im Katzengraben" einen rund 40.000 Euro teuren Hyundai. Möglicherweise setzten die Täter bei der Tat einen sogenannten Jammer, mit dem das Signal eines im Eingangsbereich eines Wohnhauses abgelegten Schlüssel verlängert wird, ein. Wer hat die Diebe beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge in der Straße "Katzengraben" aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Mercedes machen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Verkehrsunfälle:

Fernwald: Beim Vorbeifahren BMW touchiert

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines BMW nach einer Unfallflucht im Gutenbergring in Steinbach. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein Unbekannter zwischen Montag (14.März) 17.30 Uhr und Mittwoch (23.März) 13.30 Uhr den in Höhe der Hausnummer 23 geparkten blauen 1er BMW. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Hungen: Mauer beschädigt

Zwischen Freitag (18.März) 10.00 Uhr und Mittwoch (23.März) 13.40 Uhr befuhr ein Unbekannter die Oberndorfer Straße in Rabertshausen. Dabei kam der Unbekannte in Höhe der Hausnummer 25 von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Betonplatte sowie eine Mauer. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 3.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Hungen: Unfallflucht in der Robert-Koch-Straße

Ein Unbekannter beschädigte aus bislang ungeklärter Ursache in der Robert-Koch-Straße einen geparkten BMW. Als der Besitzer zu seinem schwarzen X5 zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 4.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Mücke: PKW überschlägt sich

Am Sonntag (27.März) gegen 19.10 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau in einem Seat die Kreisstraße 43 in Richtung Atzenhain. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam die Seat-Fahrerin von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug überschlug sich im Straßengraben. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Rabenau: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 47-jähriger Mann aus Staufenberg befuhr am Sonntagmittag (27.März) gegen 13.00 Uhr mit einem Motorrad die Landstraße 3089 von Allertshausen nach Londorf. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts blockierte das Hinterrad des Krades und der Motorrad-Fahrer kam zu Fall. Dabei verletzte sich der 47-Jährige schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Auffahrunfall

Am Sonntag (27.März) gegen 14.50 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus Mücke in einem Audi die Grünberger Straße stadtauswärts. Offenbar bemerkte der Audi-Fahrer auf Höhe der Kreuzung Heyerweg den an einer roten Ampel stehenden VW einer 31-Jährigen zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.700 Euro. Die VW-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Vorfahrt missachtet

Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten querte ein 21-jähriger Pedelec-Fahrer die Gutfleischstraße und missachtete dabei die Vorfahrt eines 36-jährigen BMW-Fahrers, der auf der Gutfleischstraße in Richtung Ostanlage unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der 21-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete er 1,37 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A5/Fernwald: Schwer Verletzter nach Unfall

Sonntagabend (27.März) gegen 21.10 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann in einem Skoda die linke Spur der Bundesautobahn 5 in Richtung Kassel. Aus bislang ungeklärter Ursache pendelte der Skoda-Fahrer nach rechts und stieß mit dem Volvo eines 48-Jährigen zusammen, der auf der rechten Spur unterwegs war. In der Folge kam der Volvo von der Fahrbahn ab, überschlug sich auf kam auf dem Dach liegend im Grünstreifen zum Liegen. Der 48-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 46.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/ 7043-5010.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Eine 29-jährige Frau aus Buseck in einem Mazda und ein 66-jähriger Mann aus Gießen in einem Audi befuhren hintereinander den rechten Fahrstreifen der Nordanlage in Richtung Rodheimer Straße. Als die Mazda-Fahrerin in Höhe der Hausnummer 5 bremste, bemerkte der Gießener den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf den Mazda auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Rotlicht missachtet

Am Samstag (26.März) gegen 17.40 Uhr befuhr eine 48-jährige Radfahrerin den Radweg vom Industriegebiet West in Richtung Heuchelheim. An der Kreuzung L3047/Gottlieb-Daimler-Straße überquerte die Radlerin die Straße. Als sie sich auf der dortigen Verkehrsinsel befand missachtete die Frau das für Radfahrer geltende Rotlicht. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi einer 39-Jährigen, die bei grüner Ampel die Kreuzung überquerte. Die Radlerin kam zu Fall, verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Straßensperrung missachtet

Montagabend (21.März) gegen 20.25 Uhr war aufgrund einer Versammlung die Kreuzung Theo-Koch-Straße/Gießener Straße/Gartenstraße durch mehrere Streifenwagen abgesichert. Eine 27-Jährige befuhr mit einem Renault vom Gallusplatz kommend die Theo-Koch-Straße. Trotz der bestehenden Straßensperrung beschleunigte die Renault-Fahrerin und fuhr laut hupend über die Gießener Straße in die Gartenstraße ein. Dabei kamen ihr circa 125 Versammlungsteilnehmer entgegen. Teilweise mussten die Teilnehmer durch Sprungbewegungen dem Fahrzeug ausweichen, bis dieser zum Stillstand kam. Einsatzkräfte mussten die Fahrerin gegen Übergriffe von Teilnehmern schützen. Zeugen und eventuell geschädigte Personen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 zu melden.

Buseck: Abbiegevorgang nicht bemerkt

Eine 18-jährige Frau aus Mücke in einem VW und ein 79-jähriger Busecker in einem VW befuhren hintereinander die Landstraße 3128 von der Bundesstraße 49 in Richtung Großen-Buseck. Die VW-Fahrerin beabsichtigte nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Offenbar bemerkte der Busecker den Vorgang zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns: Auffahrunfall

Eine 38-jährige Langgönserin in einem Renault und ein 22-Jähriger aus Langgöns in eine Opel befuhren in dieser Reihenfolge die Leihgesterner Straße in Richtung Holzheimer Straße. Als die Renault-Fahrerin nach links in die Holzheimer Straße abbiegen wollte und aufgrund entgegenkommenden Verkehrs warten musste, bemerkte der 22-Jährige den Wartevorgang zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

