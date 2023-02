Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht schnell aufgeklärt

Meine (ots)

Am gestrigen Sonntag, gegen 12:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 4, zwischen Meine und Meinholz zu einem Unfall. Ein 20-Jähriger fuhr mit seiner 19-jährigen Beifahrerin in einem VW Polo auf der Bundesstraße in Richtung Braunschweig. Dabei kam ihnen ein dunkler Pkw entgegen, der plötzlich nach links, auf ihren Fahrstreifen fuhr. Der 20-Jährige konnte noch auf den Grünstreifen ausweichen, sodass nur die jeweiligen Außenspiegel aneinanderstießen.

Während der 20-Jährige stoppte, fuhr der dunkle Pkw weiter. Es hielt jedoch eine Zeugin, die das Kennzeichen des Unfallverursachers notiert hatte. Zudem fanden die informierten Polizeibeamten am Unfallort Fahrzeugteile des flüchtigen Fahrzeugs. Dieses konnten sie wenig später in Wedesbüttel antreffen. Das Fahrzeug wies zum Unfall passende Schäden auf. Der 22-jährige Fahrer gab zu, am Unfall beteiligt gewesen zu sein. In dem Gespräch ergaben sich für die Beamten Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel, die der junge Mann schließlich zugab.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde sichergestellt. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

