Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbrüche im Landkreis

LK Gifhorn (ots)

Am Freitagabend und in der Nacht auf den Samstag dieser Woche ereigneten sich im Landkreis Gifhorn mehrere Einbrüche.

Am Freitagabend, gegen 18:00 Uhr, nutzten bislang unbekannten Täter die kurze Abwesenheit der Hausbewohner zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Kaiserholz in Neubokel. Dabei gelangten sie durch Aufheben eines Fenster in das Schlafzimmer, welches sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Vermutlich bemerkten die Täter die nach Hause kommenden Bewohner und flüchteten unter der Mitnahme von Schmuck und Bargeld vom Tatort.

Ebenfalls am Freitag wurde in der Straße Am Bartelskamp in Wasbüttel in ein Haus eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17:40 Uhr und Mitternacht, auch hier wurde Schmuck und Bargeld erbeutet.

Zwei weitere Einbrüche ereigneten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag. In Rothemühle wurde zwischen Freitagabend, 18:30 Uhr und Samstagmorgen, 10:00 Uhr in ein Haus im Mühlenweg eingebrochen, hier wurde Schmuck und Besteck entwendet. In Meinersen wurde zwischen Freitagmittag, 12:00 Uhr und Samstagmorgen, 07:30 Uhr im Schmiedekamp ein Fenster zu einem Wohnhaus aufgehebelt, auch hier entwendeten die Täter Schmuck.

In allen Fällen konnten die Täter nach der Tat unerkannt entkommen. Jegliche Hinweise zu verdächtigen oder auffälligen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Gifhorn ab Montag (20.02.2023) unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell