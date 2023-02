LPI-NDH: E-Bike aus Verkaufsraum gestohlen

Heiligenstadt (ots) - In den Mittagsstunden kam es in der Dingelstädter Straße in Heiligenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache erfasste ein 70-jähriger Autofahrer einen 83-jährigen Mann beim Überqueren der Straße. Durch den Unfall erlitt der Mann lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer und ein weiterer Zeuge mussten durch das ...

mehr