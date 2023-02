Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bedrohung mit Messer - umfangreicher Polizeieinsatz am Abend

Nordhausen (ots)

Kurz nach 22 Uhr ging die Meldung bei der Nordhäuser Polizei ein, dass in Nordhausen ein Wachmann nicht einem Messer bedroht worden war. Der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma war gerade bei der Überprüfung der Verschlusssicherheit eines Geldinstituts, als er auf den Täter traf. Dieser äußerte dem Wachmann gegenüber ihn mit dem Messer erhebliche Verletzungen zuzufügen. Danach entfernte sich der Täter in die Nordhäuser Innenstadt. Mit einer Vielzahl an Einsatzkräften der Polizei, unteranderem kam ein Hubschrauber zum Einsatz, konnte der Mann gegen 0 Uhr im Bereich des Bahnhofs gestellt werden. Bei der Festnahme wurden eine Alkoholisierung und der Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. Anschließend erfolgte eine Blutentnahme im örtlichen Klinikum. Der Mann hat sich nun in mehreren Strafverfahren zu verantworten.

