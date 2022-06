Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbrüche in der Innenstadt

Landau (ots)

Am Mittwoch, 08.06.2022, versuchten in der Zeit zwischen 04:15 Uhr und 04:45 Uhr bislang Unbekannte, vergeblich die Tür zu einem Bistro am Landauer Rathausplatz aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab. An der Eingangstür entstand Sachschaden. In derselben Nacht drangen Unbekannte in einen Blumenladen in der Ostbahnstraße ein, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Hier entwendeten die Täter einen geringen Bargeldbetrag und einige Rosen. Auch hier wurde die Tür erheblich beschädigt. Ob bei den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

