LPI-NDH: Schmierfink auf frischer Tat erwischt

Wipperdorf (ots) - Brennende Strohballen neben einem Kuhstall sorgten gestern Abend in Wipperdorf für Aufregung und den Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Was anfänglich als Kuhstall in Flammen gemeldet wurde, entpuppte sich nach erster Überprüfung glücklicherweise nicht als solcher. Drei Strohballen, bereits als Einstreu vorbereitet, wurden durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte und es entstand keine weitere Gefahr für Stall oder Tiere. Das ...

mehr