Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vermisstenlagen konnten glücklicherweise geklärt werden

Gerolstein (ots)

Mit gleich zwei Vermisstenlagen hatten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein am 19. /20.08.2022 zu tun.

Gegen 18:27 Uhr war ein 37-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Adenau, welcher zuvor Patient im Gerolsteiner Krankenhaus war, nach einem Spaziergang nicht zurückgekehrt. Da sein Gesundheitszustand zu diesem Zeitpunkt noch als ungeklärt galt, war von einer Gefahrenlage auszugehen. Durch die Beamt*innen konnte der Vermisste im Rahmen der Ermittlungen erreicht werden. Durch die Beamt*innen der Polizei in Adenau wurde sein Wohnort letztlich aufgesucht, wo er auch persönlich angetroffen werden konnte. Nach Schilderung der Umstände und des Zustands des Vermissten an den diensthabenden Arzt, konnte eine Gefahrenlage nunmehr ausgeschlossen werden, so dass der Vermisste an seiner Wohnanschrift verbleiben konnte.

Gegen 00:11 Uhr am 20.08.2022 entfernte sich ein 36-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein von seinem Wohnanschrift. Zuvor hatte er Bekannten und Freunden gegenüber konkrete Suizidabsichten geäußert. Durch die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun wurde der Vermisste im Rahmen der Fahndung gegen 01:49 Uhr im Bereich des Munterley-Felsens in Gerolstein angetroffen. Da er sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell