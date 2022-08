POL-PDWIL: parkender Geländewagen auf REWE-Parkplatz beschädigt, Verursacher war möglicherweise Zweirad, Zeugen gesucht

Wittlich (ots) - Am Abend des 16.08.2022 kam es zwischen 22:00 und 24:00 Uhr zu insgesamt drei Einbrüchen in verschiedene Firmengebäude in einem Industriegebiet in Wittlich, Otto-Hahn-Straße. Unbekannte Täter gelangten mittels Aufhebeln der Eingangstüren in das Gebäudeinnere. Die Täter verursachten Sachschäden und entwendeten ein Diagnosegerät, ein Endoskop und einen geringen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise bitte ...

mehr