POL-PDWIL: Einbruchserie Otto-Hahn-Straße Wittlich

Am Abend des 16.08.2022 kam es zwischen 22:00 und 24:00 Uhr zu insgesamt drei Einbrüchen in verschiedene Firmengebäude in einem Industriegebiet in Wittlich, Otto-Hahn-Straße. Unbekannte Täter gelangten mittels Aufhebeln der Eingangstüren in das Gebäudeinnere. Die Täter verursachten Sachschäden und entwendeten ein Diagnosegerät, ein Endoskop und einen geringen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalinspektion Wittlich, Tel. 06571-9500 0.

