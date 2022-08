Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Baggermeißels

Brauneberg (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 17.08.2022, 17:00 Uhr und dem 18.08.2022, 07:00 Uhr, kam es in der Moselweinstraße in Brauneberg, im Bereich zur Einmündung Im Neudorf, zum Diebstahl eines Baggermeißels. Dabei wurde der Meißel durch bislang unbekannte Täter vom Baggerarm abmontiert und entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion in Bernkastel-Kues bitte telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de.

