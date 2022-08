Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Mittelstrimmig (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 14.08.2022, und Mittwoch, 17.08.2022, versuchten unbekannte Täter in das Feuerwehrgerätehaus in Mittelstrimmig einzudringen. Aus bisher unbekannten Gründen kamen die unbekannten Täter von ihrem Vorhaben ab, weshalb lediglich leichter Sachschaden an der Eingangstür entstand und keine Gegenstände entwendet wurden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Zell (06542-98670) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell