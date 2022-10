POL-PDMT: Selters. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Montabaur (ots) - Am 27.10.2022 um 03:12 Uhr wurde in der Straße Am Weißen Weg in Dernbach/WW ein schwarzer PKW BMW X6 aus der Hofeinfahrt des Geschädigten entwendet. Bei der Flucht touchierte der PKW vorne rechtsseitig einen Randstein und dürfte dadurch einen leichten Schaden im Radbereich aufweisen. Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalinspektion Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

