Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbrecher erbeuten Schmuck

Groß Schwülper/ Isenbüttel (ots)

Bei zwei Einbrüchen in Wohnhäuser erbeuteten bislang unbekannte Täter am gestrigen Mittwoch Schmuck. In Groß Schwülper hebelten die Täter die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Am Sportplatz auf. Im Haus wurden die Behältnisse durchwühlt. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17:50 Uhr und 19:15 Uhr. Im Wiesenhofweg in Isenbüttel gelangten die Täter durch Aufhebeln eines Kellerfensters im rückwärtigen Bereich in das Einfamilienhaus. Auch hier wurden mehrere Räume nach Wertsachen durchsucht. Diese Tat ereignete sich zwischen 17:50 Uhr und 19:50 Uhr. In beiden Fällen entkamen die Täter unerkannt.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Gifhorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweisgeber, die vor oder im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der genannten Tatorte bemerkt haben, wenden sich bitte unter 05371 980-0 an die Polizei Gifhorn.

