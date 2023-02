POL-GF: Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss

LK Gifhorn (ots) - Eine Welle von Schockanrufen registrierte die Polizei Gifhorn am gestrigen Donnerstag. Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und erklärten, dass ein Familienmitglied, meist eines der Kinder, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Die Angerufenen sollten nun eine Kaution stellen. Bei der Polizei Gifhorn wurden am Donnerstagvormittag und auch noch am Nachmittag insgesamt über 30 dieser Betrugsversuche durch die Angerufenen ...

mehr