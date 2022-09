Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Northeim (ots)

37186 Moringen, Neue Straße, Samstag, 10.9.2022, 06.00 bis 10.00 Uhr

MORINGEN (hei) - ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw, der in Moringen, in der Neuen Straße, in Fahrtrichtung Methestraße am rechten Fahrbahnrand stand. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der schwarze VW Golf am Samstagvormittag zwischen 06.00 und 10.00 Uhr an der linken Fahrzeugseite bzw. am linken Außenspiegel beschädigt. Es entstand Sachschaden von ca. 1.000,- Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Northeim oder in Moringen zu melden (Tel. 05551-70050 oder 05554-99893-0).

