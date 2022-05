Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kollision bei Überholmanöver - Unfall mit einer verletzten Person

Mainz - Hartenberg/Münchfeld (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am gestrigen Mittwochnachmittag im Mainzer Stadtteil Hartenberg/Münchfeld. Die 44-jährige Fahrerin eines Opel Corsas befuhr gegen 14:25 Uhr die Mombacher Straße in Fahrtrichtung Innenstadt auf dem linken von zwei Fahrstreifen. In gleicher Fahrtrichtung rechts schräg versetzt von ihr fuhr zu diesem Zeitpunkt ein Linienbus. Die Frau beschleunigte ihren PKW um noch rechtzeitig vor dem Bus einscheren zu können, da die zweispurige Fahrbahn in diesem Bereich zu einem Fahrstreifen zusammengeführt wird. Hierbei kam es zur Kollision zwischen der Beifahrerseite des PKWs der 44-jährigen Frau und dem Linienbus. Hierdurch geriet der Opel Corsa ins Schleudern und kam einige Meter entfernt zum Stehen. Die Unfallverursacherin erlitt Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer sowie die Fahrgäste des Linienbusses blieben allesamt unverletzt. Die Mombacher Straße musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt werden.

