Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 48-Jähriger hinterlässt nach Unfallfahrt mit PKW eine Spur der Verwüstung

Uslar (ots)

USLAR (eng.) Am Samstag, dem 10.09.2022 ereignete sich gegen 18.00 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich Zur Schwarzen Erde am ZOB Uslar. Ein 48-jähriger Mann aus Uslar war zunächst mit seinem PKW auf einem dortigen Parkplatz rückwärts in einen anderen dort abgestellten PKW gefahren und hatte diesen dabei stark beschädigt. Anschließend fuhr er mit starker Beschleunigung vom Parkplatz über den Gehweg und querte die Straße "Zur Schwarzen Erde". Seine Fahrt endete, als er frontal gegen einen dortigen Straßenbaum prallte. Der Baum stürzte auf den PKW. Ein auf dem ZOB geparkten Linienbus wurde dabei ebenfalls beschädigt. Der Fahrer stand ersten Ermittlungen nach unter dem Einfluss von Alkohol. Das Ergebnis eines vor Ort durchgeführten Atemalkoholtestes lag im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Der Fahrer wurde schwerverletzt in ein Göttinger Krankenhaus verbrach. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, sein Führerschein sichergestellt. Zur Bergung des PKW wurde u.a. die freiwillige Feuerwehr der Stadt Uslar angefordert, um den umgestürzten Baum vom verunfallten PKW zu entfernen. Im Anschluss wurden die beschädigten PKW und der Bus von der Unfallstelle entfernt. Wie durch ein Wunder wurde keiner der Passanten, die sich zum Unfallzeitpunkt unmittelbar in der Nähe befunden hatten, verletzt. Bei der Unfallfahrt entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 67.000 Euro.

