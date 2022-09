Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Reyershäuser Straße (B 446), 09.09.2022, 22:30 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (jd)- Am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, ist eine 67-jährige Fahrzeugführerin aus noch unbekannter Ursache alleinbeteiligt von der Straße abgekommen.

Sie befährt mit ihrem Pkw VW Golf die Reyershäuser Str. in Richtung Rodetal, als sie in einer leichten Linkskurve rechtsseitig von der Straße abkommt. Im weiteren Verlauf überschlägt sich das Fahrzeug und kommt im dortigen Bachlauf auf dem Dach liegend zum Stehen. Die Frau verstirbt noch am Unfallort.

Die B 446 wurde zur Unfallaufnahme bis 1:45 Uhr voll gesperrt. An dem PKW entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Neben der Polizei Northeim waren die Freiwillige Feuerwehr aus Nörten-Hardenberg, eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell