Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, Lkr. Tuttlingen) Rauchender Ofen löst Feuerwehreinsatz aus (01.08.2022)

Neuhausen ob Eck (ots)

Ein rauchender Ofen in einem Anwesen auf der Meßkircher Straße hat am Montag am frühen Abend zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr geführt. Gegen 17.45 Uhr stellte der 84-jährige Bewohner des Hauses eine Verrauchung fest, die sich im Flur und im Wohnzimmer ausbreitete. Der Mann verließ daraufhin umgehend das Gebäude und verständigte die Feuerwehr. Die mit vier Fahrzeugen und 35 Mann ausgerückte Wehr stellte eine Verrauchung im Kachelofen fest, die schnell beseitigt werden konnte. Nach Durchlüften der Räume konnte der 84-Jährige zurück in seine Wohnung. Verletzt wurde niemand. Sachschaden entstand ebenfalls nicht.

