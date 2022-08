Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach, Lkr. Rottweil) Flächenbrand mit Gebäudeschaden (31.07.2022)

Lauterbach (ots)

Am Sonntagvormittag kam es in der Straße "Sommerberg" zu einem Flächenbrand mit Gebäudeschaden. Gegen 11 Uhr teilte ein Zeuge den Brand einer Wiese vor einem Anwesen auf der Straße "Sommerberg" mit. Bei Eintreffen der Feuerwehr, die mit 18 Fahrzeugen und 97 Mann ausrückte, brannte bereits ein Großteil der Wiese. Zudem griff das Feuer bereits auf ein angrenzendes Gebäude über. Die zahlreichen Helfer der Feuerwehrabteilungen aus Schramberg, Schramberg-Sulgen, Schramberg-Tennenbronn, Lauterbach und Villingendorf brachten das Feuer jedoch zeitnah unter Kontrolle und löschten sowohl den Gebäude- als auch den Flächenbrand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Gebäude entstand ein Schaden im Bereich von rund 10.000 Euro. Die Fläche der abgebrannten Wiese belief sich auf rund 4000 Quadratmeter. Zu den vielen helfenden Händen der Feuerwehren unterstützten auch das DRK mit drei Fahrzeugen und sieben Mann und das THW mit einem Fahrzeug und zwei Mann. Derzeit scheint eine Selbstentzündung aufgrund anhaltender Trockenheit wahrscheinlich.

