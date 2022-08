Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen, Lkr. Rottweil) Autoreifen illegal entsorgt (30./31.07.2022)

Wellendingen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Autoreifen auf der Brunnenstraße illegal entsorgt. Die Unbekannten legten 28 Autoreifen vor den Altkleidercontainern am Tennisplatz ab um eine ordentliche Entsorgung der Altreifen zu umgehen. Aufgrund der großen Anzahl an Reifen ist davon auszugehen, dass der oder die Täter mit einem größeren Auto oder Lieferwagen unterwegs war. Personen, die in den Abend- und Nachtstunden Verdächtiges im Bereich der Altkleidercontainer und des Tennisplatzes beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

