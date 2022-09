Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Friedrichstraße/Göttinger Straße, Samstag, 10.9.2022, 08.30 Uhr

NORTHEIM (hei) - am Samstagmorgen, um 8.30 Uhr befuhr ein 73-jähriger Northeimer mit seinem Pkw die Friedrichstraße und musste an der Einmündung zur Göttinger Straße aufgrund der Rotlicht zeigenden Ampelanlage anhalten. Der 38-jährige Fahrer der direkt hinter ihm in gleicher Richtung fahrenden Sattelzugmaschine bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeikräfte Alkoholeinfluss bei dem Fahrzeugführer der Sattelzugmaschine fest. Es handelt sich um einen belarussischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Polen. Ein Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,7 Promille. Daraufhin wurde bei dem 38-jährigen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen die Entnahme einer Sicherheitsleistung angeordnet.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Schaden von ca. 1.500,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell