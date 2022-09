Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sattelzug erfasst 60-jährigen Motorradfahrer und verletzt ihn tödlich

Lüdenscheid (ots)

Ein 41-jähriger Fahrer eines Sattelzuges befuhr nach derzeitigem Kenntnisstand am Samstagmorgen, gegen 10:00 Uhr, die Straße Im Grund in Fahrtrichtung Altenaer Straße. Ca. 300m nach der Einmündung Heedfelder Landstraße geriet der leere Plateau-Auflieger des Gespanns in einer Kurve in den Gegenverkehr. Dort traf er in der Folge einen entgegenkommenden 60-jährigen Motorradfahrer aus Schleswig-Holstein. Der 60-Jährige erlag noch am Unfallort der schwere seiner Verletzungen. Sein Motorrad wurde durch die Wucht des Aufpralls auf ein hinter ihm fahrenden Volvo geschleudert. Der 59-jährige Fahrer des Autos blieb unverletzt. Die Straße Im Grund ist aufgrund des Unfalls derzeit komplett gesperrt. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund ist im Rahmen der Unfallaufnahme im Einsatz. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern an. Weitere Auskünfte zum Unfallgeschehen werden derzeit nicht erteilt. (schl)

