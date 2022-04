Polizei Hamburg

POL-HH: 220426-2. Verkehrsunfall nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen in Hamburg-Hammerbrook - Zeugenaufruf

Unfallzeit: 25.04.2022, 20:23 Uhr

Unfallort: Hamburg-Hammerbrook, Amsinckstraße

Ein 49-jähriger türkischer Autofahrer steht im Verdacht, gestern Abend in Hammerbrook ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen gegen ein weiteres Fahrzeug gefahren zu sein und dabei einen Verkehrsunfall verursacht zu haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen musste der 49-jährige Fahrer eines BMW M8 Competition (625PS) an der Kreuzung Amsinckstraße / Nagelsweg vor einer Rotlicht zeigenden Ampel im rechten Fahrstreifen halten. Im mittleren Fahrstreifen befand sich ein Porsche mit einer Fahrerin. Als die Ampel auf Grün wechselte, beschleunigten beide Fahrzeugführer ihre Pkw stark und lieferten sich ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Im weiteren Verlauf der Amsinckstraße wechselten beide Fahrzeugführer mehrfach die Fahrstreifen und überholten hierbei diverse langsamere Fahrzeuge in grob verkehrswidriger und rücksichtsloser Weise mit weit überhöhter Geschwindigkeit.

An der Kreuzung Amsinckstraße / Billhorner Brückenstraße mussten beide Pkw erneut halten. Als die dortige Ampel auf Grünlicht umschaltete, beschleunigten beide Fahrzeugführer ihre Pkw erneut. Die Fahrerin des Porsche bog nach rechts in Richtung Elbbrücken ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Fahrer des BMW versuchte ebenfalls nach rechts in Richtung Elbbrücken abzubiegen und verlor dabei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte anschließend mit der am linken Fahrbahnrand befindlichen Betonbegrenzungsmauer.

Der vermutliche Fahrzeugführer des verunfallten BMW wurde durch die Polizei am Unfallort angetroffen. Gegen ihn besteht weiterhin der Verdacht des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis.

Der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 4) hat die Ermittlungen übernommen. Während der Unfallaufnahme waren zwei Fahrstreifen der Billhorner Brückenstrasse in Richtung Süden gesperrt.

Zeugen, die Angaben zu dem am Rennen beteiligten Porsche, der Fahrerin oder zur Fahrweise der beiden Verkehrsteilnehmer vor dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-54961 bei der Verkehrsdirektion 4 zu melden.

