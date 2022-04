Polizei Hamburg

POL-HH: 220425-1. Eine Zuführung nach Diebstahl mehrerer hochwertiger Kraftfahrzeuge am Hamburger Flughafen

Hamburg (ots)

Tatzeiten: April 2022; Tatorte: Hamburg-Fuhlsbüttel, Flughafenstraße

Am vergangenen Freitag wurde ein 22-jähriger Deutscher vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, drei hochwertige Autos im Umfeld des Hamburger Flughafens gestohlen zu haben. Der Mann wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Anfang April wurden ein VW-Passat (Wert ca. 50.000 Euro), ein Audi RS6 Avant (Wert ca. 224.000 Euro) und ein Pickup Ford Ranger (Wert ca. 34.000 Euro) entwendet, die von den Besitzern während ihres Urlaubes in den Parkhäusern des Hamburger Flughafen abgestellt worden waren.

Umfangreiche Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei am Hamburger Flughafen (Polizeikommissariat 343) führten auf die Spur des 22-Jährigen. Dieser steht im Verdacht, die Autos gestohlen zu haben, nachdem er zuvor unter anderem durch Taschendiebstähle in den Besitz der Fahrzeugschlüssel gekommen war.

Die Ermittler erhielten am Freitagvormittag einen Hinweis auf den Aufenthaltsort des 22-Jährigen und den Ford Ranger in Dulsberg. Hier konnte der Tatverdächtige in der Hohensteiner Straße durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK 37 vorläufig festgenommen werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen führten die Ermittler den Mann dem Untersuchungsgefängnis zu. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl.

Die Kriminalbeamten prüfen nun auch, inwieweit der Tatverdächtige für weitere Diebstähle aus abgestellten Kraftfahrzeugen im Flughafenumfeld in Betracht kommt.

Der VW und der Audi waren in der vergangenen Woche im Hamburger Stadtgebiet bereits wieder aufgefunden worden und konnten nach der Durchführung von Spurensicherungsmaßnahmen an ihre Besitzer ausgehändigt werden.

Die Ermittlungen des PK 343 dauern an.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell