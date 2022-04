Polizei Hamburg

POL-HH: 220424-3. Schwerpunkteinsatz gegen Taschendiebe - Ergebnisse

Hamburg (ots)

Zeit: 23.04.2022, 21:00 Uhr bis 24.04.2022, 06:00 Uhr; Ort: Hamburger Stadtgebiet, Innenstadt und Vergnügungsviertel

Zur Bekämpfung der Taschendiebstahlskriminalität haben Einsatzkräfte der Polizei Hamburg und der Bundespolizeiinspektion Hamburg Samstagnacht einen gemeinsamen Schwerpunkteinsatz durchgeführt.

Im Verlauf der Nacht waren zwei junge Männer in den Fokus der Zivilfahnder des Polizeikommissariats 15 geraten, weil sie im Bereich St. Pauli über einen längeren Zeitraum immer wieder die körperliche Nähe zu Passanten suchten. Gegen 01:50 Uhr gingen sie in der Talstraße plötzlich auf einen Mann zu. Einer hielt in "freundschaftlich" fest, der Begleiter tanzte ihn an. Es kam im weiteren Verlauf zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der 27-Jährigen gezielt zu Fall gebracht wurde. In dieser Situation wurde ihm dann das Portemonnaie aus der Hosentasche gezogen. Die beiden mutmaßlichen Taschendiebe entfernten sich anschließend zügig. Fahnder stellten sie kurze Zeit später, als sie sich den Inhalt des erbeuteten Portemonnaies ansahen. Der 21-jährige Marokkaner und der 22-jährige Ägypter wurden vorläufig festgenommen und kamen in Polizeigewahrsam. Bei dem Älteren fanden die Beamten noch zwei gestohlene Handys, die als Beweismittel sichergestellt wurden. Die beiden Tatverdächtigen wurden später einem Haftrichter zugeführt.

Fahnder der Bundespolizei erkannten um 02:30 Uhr am S-Bahnhof Reeperbahn einen mutmaßlichen Taschendieb wieder und nahmen ihn vorläufig fest. Der 45-jährige Rumäne ist verdächtig, am letzten Donnerstag auf einer Rolltreppe im Hauptbahnhof das Smartphone einer Frau aus deren Jacke gestohlen zu haben. Die Beamten fanden bei ihm knapp 1.600 Euro Bargeld, welches sichergestellt wurde. Der 45-Jährige war aufgrund eines auf Körperverletzung lautenden Haftbefehls zu Fahndung ausgeschrieben und kam später in die Untersuchungshaftanstalt.

Auch am Hauptbahnhof erkannten Fahnder der Bundespolizei einen mutmaßlichen Dieb wieder und nahmen ihn zunächst vorläufig fest. Dieser 54-jährige Rumäne ist verdächtig, am Ostersonntag in einem ICE einen Koffer gestohlen zu haben. Mangels Haftgründen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß entlassen.

Die Polizei informiert

Taschendiebe haben es immer auf Ihre Wertsachen abgesehen! Die Täter...

- treten bewusst dort auf, wo viele Menschen zusammenkommen, zum Beispiel auf Bahnhöfen, in Kaufhäusern, auf Flughäfen, in Bussen oder Bahnen, bei Großveranstaltungen (Konzerte, Floh- oder Jahrmärkte, Messen, Sportveranstaltungen usw.), aber auch im Supermarkt, in Diskotheken, Bars und Restaurants.

- beobachten Ihre Opfer oft vor der Tat und warten auf eine günstige Gelegenheit,

- nutzen gerne Einschränkungen ihrer Opfer aus, z. B. eine Trunkenheit oder Müdigkeit.

- gehen häufig arbeitsteilig in Teams von mehreren Tätern vor:

Der Erste lenkt ab, der Zweite stiehlt und der Dritte verschwindet mit der Beute.

- suchen auf unterschiedliche Weisen die körperliche Nähe:

1. Anrempeln, durch Täter selbst verursachtes Gedränge oder spontane Umarmungen

2. Ablenkung durch Fragen, z. B. Fragen nach dem Weg, Fragen nach Produkten und ihren Anwendungen/Nutzen

3. "Versehentliche" Beschmutzung der Kleidung des Opfers, wobei beim wortreichen Reinigungsversuch das Geld aus der Tasche/der Jacke verschwindet.

Die Aufzählung ist nicht abschließend. Es geht letztlich aber immer darum, das Opfer geschickt abzulenken oder zu irritieren.

Tipps der Polizei

ALLGEMEIN

- Seien Sie aufmerksam! Achten Sie insbesondere bei größeren Menschenansammlungen noch stärker auf Ihre Wertsachen!

- Nehmen Sie vor allem zu Großveranstaltungen nur das Notwendigste mit und verzichten Sie auf die Mitnahme teurer Gegenstände!

- PIN-Nummern von EC- oder Kreditkarten nie notieren - auch nicht in verschlüsselter Form!

- Legen Sie Ihre Wertsachen nie offen auf den Restauranttisch oder in Einkaufskörbe/ wagen!

- Lassen Sie keine Wertsachen in Jacken oder Taschen, die Sie über die Stuhllehne hängen oder an einer Garderobe abgeben!

WERTSACHEN IN TASCHEN

- Verschließen Sie grundsätzlich Ihre Handtasche!

- Lassen Sie diese nicht unbeaufsichtigt!

- Tragen Sie Taschen grundsätzlich mit der Verschlussseite zum Körper und Taschen mit Reißverschluss so, dass der Zipper nach vorn zeigt!

- Tragen Sie Umhängetaschen grundsätzlich quer über der Brust!

- Schieben Sie die Tasche nie auf Ihren Rücken!

- Wertsachen gehören nicht in den Rucksack!

- Führen Sie Ihre Wertsachen möglichst nah am Körper und auf verschiedene Taschen verteilt mit sich!

- Nutzen Sie nach Möglichkeit Gürteltaschen oder Brustbeutel!

Was tun, wenn...

Sollten Sie trotz aller Aufmerksamkeit Opfer eines Diebstahls geworden sein, ergreifen Sie möglichst schnell folgende Maßnahmen:

1. Lassen Sie umgehend Ihre abhandengekommene(n) Karte(n) sperren! Informieren Sie über den Verlust außerdem Ihr kontoführendes Institut.

2. Versuchen Sie, die Umstände des Diebstahls zu rekonstruieren und ggf. Zeugen ausfindig zu machen!

3. Erstatten Sie Strafanzeige bei der Polizei! Bringen Sie ggf. notierte Nummern oder den Datenpass mit. Bei der Polizei kann Ihre EC-Karte über das sog. KUNO-Sperrsystem zeitnah für das elektronische Lastschriftverfahren, für das nur eine Unterschrift und keine PIN-Nummer benötigt wird, gesperrt werden.

4. Haben Sie nach dem Diebstahl die Umgebung (z. B. Gebüsche, Mülltonnen) abgesucht? Das kann sich lohnen! Denn einige Täter werfen bspw. das Portemonnaie weg, nachdem sie das Bargeld entnommen haben.

Diese und viele weitere Informationen sind auch auf der Homepage der Polizei Hamburg unter

https://www.polizei.hamburg/taschendiebstahl/

abrufbar.

Abb.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell