POL-GF: Einbruch in Wohnhaus

LK Gifhorn (ots) - Am Freitagabend und in der Nacht auf den Samstag dieser Woche ereigneten sich im Landkreis Gifhorn mehrere Einbrüche. Am Freitagabend, gegen 18:00 Uhr, nutzten bislang unbekannten Täter die kurze Abwesenheit der Hausbewohner zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Kaiserholz in Neubokel. Dabei gelangten sie durch Aufheben eines Fenster in das Schlafzimmer, welches sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Vermutlich bemerkten die Täter ...

