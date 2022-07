Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0453 --Vermisste 14-Jährige wieder da--

Bremen (ots)

Ort: Bremen/Köln Zeit: 22.07.2022

Die seit dem 11.07.2022 vermisste 14-jährige aus Bremen Walle (Siehe PM 0448) ist wieder da.

Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen die seit der vergangenen Woche als vermisst gemeldete Jugendliche am Hauptbahnhof in Köln in ihre Obhut. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Die Polizei Bremen bittet um Löschung der Fahndung und der Fotos.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell