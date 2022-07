POL-PDPS: Fahren unter Alkoholeinfluss

Schindhard (ots) - Am Freitag, 15.07.2022, gegen 07.20 Uhr befuhr eine 48-jährige Frau mit ihrem VW Golf die K 85 von Schindhard kommend in Fahrtrichtung B 427. Zur gleichen Zeit befuhr ein 29-jähriger Ford-Fahrer die B 427 aus Busenberg kommend in Fahrtrichtung Dahn. An der Einmündung K 85/B 427 missachtete die Fahrerin des VW Golf die Vorfahrt des von links kommen-den PKW Ford Mondeo, so dass es zum Zusammenstoß ...

mehr