Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: "Amok"-Äußerung löst Polizeieinsatz aus

Zweibrücken (ots)

Zeit: 18.07.2022, 08:30 Uhr - 09:40 Uhr

Ort: Zweibrücken, Mozartstraße und Wackenstraße. SV: Weil er aus Verärgerung schriftlich eine "Amok"-Drohung in eine Chatgruppe von Mitschülern eingestellt hatte, löste ein 13-Jähriger am Montagmorgen gegen 08:30 Uhr einen Polizeieinsatz an der Herzog-Wolfgang-Realschule aus. Nachdem durch mehrere Funk- und Zivilstreifenbesatzungen die Sicherheit an der Schule hergestellt war, konnte der Junge zu Hause angetroffen und zur Rede gestellt werden. Dabei wurde schnell deutlich, dass die Drohung keinen realen Hintergrund hatte. Nichtsdestotrotz wurde ein Strafverfahren gegen den noch nicht strafmündigen Schüler eingeleitet und das Jugendamt über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Ob und gegen wen die Kosten des Einsatzes geltend gemacht werden können, prüft nun die Polizeiverwaltung. Der Unterricht an beiden Standorten der Schule lief während des Polizeieinsatzes weiter. |pizw

