Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Ladendiebstahl in Penny-Markt

Polizei Pirmasens (ots)

Am 16.07.2022, gegen 15:00 Uhr, fiel im Penny-Markt am Messplatz in der Blocksbergstraße ein 29-jähriger Mann auf, der sich verschiedene Lebensmittel (Wert etwa sieben Euro) in seinen Rucksack packte und anschließend den Kassenbereich ohne zu bezahlen passieren wollte. Auf Vorhalt räumte er die Tat ein und gab die Waren zurück. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell