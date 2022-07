POL-MG: Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben zwischen Freitag, 8. Juli, und Dienstag, 12. Juli, an einem blauen VW (Golf) und einem grauen BMW (3er) an der Waldnieler Straße die Katalysatoren gestohlen. Beide Autos standen seit Freitagabend 20 Uhr verschlossen auf einem eingezäunten Firmengelände. Am Dienstagmorgen bemerkte ein Mitarbeiter gegen 8 Uhr, dass die Katalysatoren an den Fahrzeugen entwendet wurden. Die Polizei ...

